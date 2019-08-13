"Брюгге" у плей-офф відбору Ліги чемпіонов УЄФА зустрінеться з ЛАСКом

15-разовий чемпіон Бельгії "Брюгге", який сьогодні пройшов київське "Динамо" у 3-у відбірковому раунді футбольної Ліги чемпіонів, у плей-офф цього турніру зустрінеться з австтрійскім клубам ЛАСК з Лінца.

Це стало відомо після того, як австрійці на власному полі обіграли швейцарський "Базель" - 3:1, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили Райнгольд Ранфтль (29-та хвилина), Томас Гойгінгер (89) та Марко Рагуц (90+4) - в австрійській команді і Кемаль Адемі (80) - у "Базеля".

У першій грі тиждень тому ЛАСК переміг в Швейцарії з рахунком 2:1.

Характерно, що на відміну від "Брюгге", за свою 111-річну всторію ЛАСК (Linzer Athletik-Sport-Klub) не здобув особливих досягнень у єврокубках. Минулого сезону футболісти з Лінца у третьому раунді відбору Ліги Європи за сумою двох ігор поступилися турецькому" Бешикташу "(0:1 - у гостях, 2:1 - вдома). Чемпіоном Австрії команда була лише одного разу - у сезоні 1964/1965 років.

Нагадаємо, що "Брюгге" на НСК "Олімпійський" зіграв з "Динамо" внічию - 3:3 (перша зустріч у Бельгії - 1:0). У Києві м'ячі забили Віталій Буяльський (6-та хвилина) і Володимир Шепелєв (50) - у динамівців; Сімон Делі (38), Рууд Вормер (88) і Луа Опенда (90+5) - у "Брюгге". Ще один м'яч на 90+3 хвилині зрізав у власні ворота гравець гостей Брандон Мешел.

На 82-й хвилині з поля вилучений захисник динамівців Микита Бурда, а на 84-й - форвард гостей Персі Тау.