Цуренко знялася з турніру WTA У Цинциннаті через травму

Українська тенісистка Леся Цуренко через травму відмовилася від участі в турнірі Western & Southern Open у Цинциннаті (США) із призовим фондом 2 млн 944 тис 485 дол.

У вівторок українка повинна мала зіграти поєдинок першого кола проти пуерториканки Моніки Пуїг, але не вийшла на корт через пошкодження правого ліктя, повідомляє BTU.

Місце Цуренко в основній сітці посіла китаянка Ван Яфань.

Нагадаємо, минулого тижня Леся також не стартувала на кортах у Канаді також через проблеми з ліктем, а перед цим на турнірі у Вашингтоні програла у другому колі.