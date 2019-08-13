Футболістки "Житлобуда-1" програли "Мінську" і завершили боротьбу у Лізі чемпіонів
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Укрінформ
У вирішальному, третьому турі відбіркового раунду жіночої Ліги чемпіонів харківський "Житлобуд-1" поступився білоруському клубу "Мінськ" і не потрапив до 1/16 фіналу турніру.
Зустріч на харківському стадіоні "Металіст" завершилася з рахунком 2:0 на користь гостей, повідомляє прес-служба УАФ.
Футболістки "Житлобуда-1" програли "Мінську" / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ
У перших двох турах українська команда перемогла хорватський "Спліт" (3:2), та "Беттамбур" з Люксембургу (6:0).
Білоруски обіграли "Беттамбур" (12:0) і "Спліт" - 2:1.
Підсумкова таблиця: "Мінськ" - 9 очок, "Житлобуд-1" - 6, "Спліт" - 3, "Беттамбур" - 0.