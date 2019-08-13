Хавбек збірної України з футболу Коваленко розпочав роботу з м'ячем

Хавбек збірної України з футболу Коваленко розпочав роботу з м'ячем

Укрінформ
Футбольний хавбек донецького "Шахтаря" та національной збірної України Віктор Коваленко може повернутися до гри вже наступного тижня.

Відновлення гравця після травми вийшло на фінішну пряму, повідомляє Zbirna.com

Минулого тижня футболіст пройшов спеціальний курс бігової роботи, а після матчу чемпіонату Украині проти київського "Динамо" розпочав вправи з м'ячем.

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Поки що тренування Коваленка проходять в індивідуальному режимі, але після поєдинку "Шахтаря" зі "Львовом" Віктор планує повернутися до загальної групи.

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