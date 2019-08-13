Хавбек збірної України з футболу Коваленко розпочав роботу з м'ячем

Футбольний хавбек донецького "Шахтаря" та національной збірної України Віктор Коваленко може повернутися до гри вже наступного тижня.

Відновлення гравця після травми вийшло на фінішну пряму, повідомляє Zbirna.com.

Минулого тижня футболіст пройшов спеціальний курс бігової роботи, а після матчу чемпіонату Украині проти київського "Динамо" розпочав вправи з м'ячем.

Поки що тренування Коваленка проходять в індивідуальному режимі, але після поєдинку "Шахтаря" зі "Львовом" Віктор планує повернутися до загальної групи.