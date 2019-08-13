ФК "Динамо" у контрольній грі розгромив юнацьку збірну Білорусі
Укрінформ
Незадіяні футболісти "основи" та дублери київського "Динамо" з рахунком 5:0 обіграли у вівторок юнацьку збірну Білорусі.
Зустріч завершилася на динамівській навчально-тренувальній базі у Віті-Литовській, повідомляє Укрінформ.
М'ячі забили Георгій Цітаїшвілі (25-та хвилина), Сідклей (38), Денис Янаков (80), Євген Ісаєнко (81) та Микола Шапаренко (83).
Склад "Динамо" - Малиш (Слуцький, 67), Кузик (Дмитрук, 75), Романчук, Хондак, Сідклей (Шелест, 46), Кадірі, Мащенко (Янаков, 46), Шапаренко, Надольський (Бражко, 64), Цітаїшвілі, Ісаєнко.
На фото: Микола Шапаренко.