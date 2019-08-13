Фран Соль готовий грати в парі з Родрігешом

Нападник «Динамо» готовий до матчу з «Брюгге».

Форвард «Динамо» Фран Соль готовий забивати м’ячі в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації ЛЧ з «Брюгге. Про це повідомляє Tribuna.com.

«Після серйозних травм потрібен час, щоб набрати оптимальну форму і бути готовим на всі 100%. Я над цим працюю. З кожним днем ​​я відчуваю себе все краще. І сподіваюся грати більше.

Працюю до і після тренувань, щоб бути готовим зіграти 90 хвилин. Але не так важливо, хто заб'є м'ячі. Головне, щоб ми пройшли «Брюгге».

Я думаю, що ми можемо грати разом з Жерсоном Родрігешом. Але все залежить від тренера. Головне, щоб команда забивала», - сказав Соль.

Нагадаємо, матч «Динамо» - «Брюгге» зіграють сьогодні 13 серпня о 20:30.