Боксерський поєдинок Усик — Такам може не відбутися

Дебют українського боксера Олександра Усика в суперважкому дивізіоні може відбутися не в бою проти Карлоса Такама.

Боксерський поєдинок Усик — Такам, який очікувався в жовтні, опинився під загрозою зриву після того, як камерунський боксер підписав контракт із промоутерською компанією Star Boxing. Про це повідомляє ESPN.

“38-річний колишній претендент на титул чемпіона світу Карлос Такам підписав рекламний контракт із промоутером Star Boxing Джо Дегуардією. Такам мав стати опонентом дебюту в суперважкій вазі колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика 25 травня, але тоді Усик розірвав правий біцепс, що змусило відмовитися від бою. Однак після підписання Такамом контракту зі Star Boxing залишається зрозумілим, що скоріше за все на цей бій Усику знадобиться новий суперник”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше промоутер Едді Гірн повідомив, що Олександр Усік планує повернутися в ринг після травми 12 жовтня в Чикаго (США), а його опонентом передбачався Такам. Вчора генеральний директор боксерської промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк повідомив, що дата поєдинку Усик - Такам поки офіційно не затверджена.

Також Олександр Усик став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій з переможцем реваншу між Ентоні Джошуа і Енді Руїсом в суперважкій вазі, який має відбутися до кінця 2019 року.

Фото: Boxing Scene