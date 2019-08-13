Світоліна зіграє з Мертенс у своєму стартовому матчі на турнірі WTA в Цинциннаті
Укрінформ
Визначилася перша суперниця української тенісистки Еліни Світоліної на турнірі WTA Premier 5 у Цинциннаті.
Перша “ракетка” України Еліна Світоліна розпочне свій виступ на турнірі Western & Southern Open у Цинциннаті (США) із призовим фондом 2 млн 944 тис. 485 з другого кола, де зустрінеться з Еліс Мертенс. Про це повідомляє БТУ.
Поєдинок Еліс Мертенс (Бельгія) - Кеті Макнеллі (США, WC) першого кола змагань завершився з рахунком 7:5, 6:0.
Хардовий турнір WTA серії Premier 5 у Цинциннаті триватиме до 18 серпня. Його чинною чемпіонкою є Кікі Бертенс із Нідерландів.
Фото: twitter/Casey Bray