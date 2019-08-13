Світоліна поділилася очікуваннями від старту на турнірі WTA в Цинциннаті

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від свого старту на турнірі WTA Premier 5 в Цинциннаті (США).

Еліна Світоліна в інтерв'ю Tennis Channel, зокрема, зазначила, що в Цинциннаті потрібно бути зібраною з самого початку, але це і робить цей турнір цікавим.

“В американській серії я вже провела кілька матчів, думаю, я добре зіграла, у мене були важкі поєдинки. У Цинциннаті я фокусуватимуся на кожному матчі, подивимося, як складеться. Зі старту цього турніру тебе чекають важкі матчі, тому треба бути зібраною з самого початку. Це те, що робить цей турнір цікавим”, - цитує Світоліну БТУ.

Відео інтерв’ю:

Нагадаємо, перша “ракетка” України, Еліна Світоліна посіяна на турнірі Western & Southern Open у Цинциннаті (США) із призовим фондом 2 млн 944 тис. 485 доларів під 7-м номером і вступить у боротьбу з другого раунду. Її опонентка визначиться в поєдинку між американкою Кетрін Макналлі та бельгійкою Елізе Мертенс.