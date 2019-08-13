"Динамо" - "Брюгге": Текстова трансляція - сьогодні на Укрінформі

Футболісти київського "Динамо" у вівторок, 13 серпня, проведуть матч у відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, в якому віцечемпіони України на столичному НСК "Олімпійський" зустрінуться з бельгійським клубом "Брюгге".

Текстова трансляція поєдинку - на сайті Укрінформу. Початок матчу о 20.30.

Перша гра в Брюгге завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів арени "Ян Брейдел". До цього в єврокубках команди не зустрічалися.

"Динамо" і "Брюгге" розсудить бригада арбітрів з Хорватії, яку очолює 42-річний Іван Бебек.

Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським ЛАСКом або швейцарським "Базелем" (перший матч 2:1). Команда-невдаха потрапить у груповий турнір Ліги Європи УЄФА.

Поєдинки раунду плей-офф Ліги чемпіонів заплановані на 20 і 28 серпня. Першу зустріч "Динамо" або "Брюгге" проведуть на виїзді.