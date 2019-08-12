Матчі "Зорі" і "Маріуполя" в Лізі Європи УЄФА розсудять французи і поляки

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на матчі у відповідь третього відбіркового раунду Ліги Європи.

Поєдинок на "Славутич-Арені" у Запоріжжі між футболістами луганської "Зорі" та болгарського ЦСКА із Софії обслуговуватиме суддівська бригада з Франції, яку очолює 42-річний Аморі Делерю, повідомляє Укрінформ.

На матчі голландського клубу АЗ та "Маріуполя" у місті Гаага працюватимуть рефері з Польщі на чолі з 32-річним Бартошем Франковським.

Обидва поєдинки відбудуться у четвер, 15 серпня. "Зоря" і ЦСКА розпочнуть гру о 20.00 (перший матч - 1:1), АЗ і "Маріуполь" зійдуться о 20.30 (перший матч - 0:0).

Переможці за сумою двох матчів вийдуть в раунд плей-оф Ліги Європи УЄФА.

На фото: Бартош Франковський.