Матч Ліги Європи АЗ - «Маріуполь» зіграють в Гаазі

На стадіоні в Алкмарі обвалилася частина даху.

Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між АЗ (Алкмар) і «Маріуполем» зіграють на стадіоні в Гаазі. Про це повідомляє Twitter голландського клубу.

Нагадаємо, що цими вихідними на стадіоні АЗ – АФАС обвалилася частина даху, після чого і вирішили провести матч кваліфікації Ліги Європи в іншому місці.

Гра між АЗ і «Маріуполем» відбудеться у четвер, 15 серпня. Нагадаємо, що в першому поєдинку команди не виявили переможця – 0:0.

Напередодні АЗ в чемпіонаті Нідерландів на виїзді переміг «Валвейк» (2:0), а «Маріуполь» в українській Прем'єр-лізі зіграв внічию з «Карпатами» (1:1).