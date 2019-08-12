УЄФА закрив 22 сектора на матчі «Динамо» - «Брюгге»

Чверть стадіону під час матчу буде порожнім.

На матчі кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Динамо» - «Брюгге» закриють 22 сектора для відвідування уболівальниками. Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Дисциплінарний комітет УЄФА прийняв рішення закрити сектори 41-62 (за, так званими, «Бессарабськими воротами») на стадіоні НСК «Олімпійський». Подібна санкція стала покаранням за неналежну поведінку вболівальників у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2018/2019 між «Динамо» і грецьким «Олімпіакосом» (використання піротехніки, кидання сторонніх предметів на поле, спроби вибігання глядачів).

Згідно з цим рішенням, зазначені сектора закриють для входу, квитки на них не продаватимуть.

Нагадаємо, перший матч в Бельгії завершився мінімальною поразкою команди Олександра Хацкевича з рахунком 0:1. Матчі-відповідь «Динамо» - «Брюгге» відбудеться на НСК «Олімпійський» завтра, 13 серпня. Початок гри о 20:30.