Циганков: Гра з "Брюгге" - єдина спроба "Динамо" пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів

Віце-капітан київського футбольного клубу “Динамо” Віктор Циганков поділився очікуваннями від завтрашнього поєдинку з бельгійським “Брюгге” в рамках другої зустрічі в 3 турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Віктор Циганков на передматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що матч із "Брюгге" 13 серпня - це єдина спроба команди пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів.

“Завтра - єдина спроба пробитися в плей-офф Ліги чемпіонів, і команда матиме зовсім інший настрій. У мене був час після “Шахтаря” подумати, провести роботу над помилками, розібратися, що вийшло, а що - ні. Завтра на поле ви побачите зовсім інший, згуртований колектив”, - цитує Циганкова пресслужба ФК “Динамо”.

Нагадаємо, поєдинок “Динамо” з “Брюгге” відбудеться завтра, 13 серпня, в рамках другої зустрічі в 3-му відбірковому раунді ЛЧ УЄФА. Матч проходитиме на стадіоні НСК “Олімпійський” в Києві й розпочнеться о 20.30. Головний арбітр матчу - 42-річний Іван Бебек із Хорватії. На думку букмекерів, певну перевагу мають господарі столичного НСК "Олімпійський". Перший поєдинок в Бельгії завершився з рахунком 1:0 на користь "Брюгге".