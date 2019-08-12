Сьогодні УЄФА визначиться з місцем проведення поєдинку АЗ - "Маріуполь"

З'явилися нові подробиці щодо місця проведення матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між нідерландським "АЗ Алкмааром" і українським "Маріуполем".

Днями на стадіоні в Алкмаарі, де мав статися поєдинок, обвалився дах. Рішення про інше місце проведення матчу має бути прийнято до кінця дня 12 серпня. Про це "Сегодня" повідомили в маріупольському клубі.

“В Алкмаарі гри точно не буде. Наразі голландці запропонували УЄФА два запасні варіанти - Утрехт або Гаага, в якій базується знаменитий орган юрисдикції ООН - Гаазький трибунал. Ці варіанти зараз обговорюються. Рішення про місце проведення матчу має бути прийнято до кінця дня 12 серпня”. - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня футболісти "Маріуполя" провели перший матч третього відбіркового етапу Ліги Європи УЄФА. "Маріуполь" на стадіоні "Чорноморець" в Одесі приймав голландський клуб АЗ, з яким приазовці зіграли внічию — 0:0. Поєдинок у відповідь мав відбутися 15 серпня в Алкмаарі.