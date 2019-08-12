Баскетболісти "Черкаських Мавп" розпочинають підготовку до нового сезону

Клуб “Черкаські Мавпи” розпочинає підготовку до нового баскетбольного сезону.

12 серпня гравці команди вийшли з відпустки. Протягом трьох днів підопічні Максима Міхельсона пройдуть медичне обстеження, а вже 15 серпня проведуть своє перше тренування. Про це повідомляє пресслужба БК “Черкаські Мавпи”.

За словами головного тренера, комплектація команди на сьогодні активно продовжується. Цілком вірогідно, що вже у перших тренуваннях команди візьмуть участь кілька новачків

“Поки команда працюватиме в обмеженому складі. Ми продовжуємо комплектацію і, цілком вірогідно, у перші дні тренувального процесу до нас приєднаються ще кілька новачків, яких ми зараз переглядаємо”, - зазначив Максим Міхельсон.

Наставник зазначив, що “Черкаські Мавпи” планують підписати ще одного українця і 2-3 легіонерів.

У серпні пройдуть перші товариські матчі. Вже є попередня домовленість із “Київ-Баскетом” на два поєдинки. Також команда візьме участь в одному з міжнародних турнірів.

“Я особисто хочу битися за чемпіонство, упевнений, що ті хлопці, яких уже підписали, будуть також боротися за це. Решту гравців ми підшуковуємо виключно з чемпіонськими амбіціями”, - сказав тренер.