Усик має стати зіркою масштабу Тайсона, Алі, братів Кличків - Красюк

Генеральний директор боксерської промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк планує зробити українця Олександра Усика хрестоматійним чемпіоном, зіркою масштабу Майка Тайсона і Мухаммеда Алі, як мінімум.

Про це Олександр Красюк розповів в ексклюзивному інтерв’ю Luckypunch.net.

“Хотілося б досягти того, чого ми досягли в крузервейті - стати абслоютним чемпіоном світу. Але це ще не вершина. Ми боротимемося за спадщину. Усик має стати хрестоматійним боксером. Він має стати зіркою масштабу Майка Тайсона, Мухаммеда Алі, Евандера Холіфілда, Ленокса Льюїса, братів Кличків. Це як мінімум”, - зазначив Красюк.

Також Олександр Красюк розповів про підготовку Олександра Усика в США до бою проти Карлоса Такама та присвоєння українському боксеру статусу офіційного претендента на титул WBO.

Відео інтерв’ю:

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Олександр Усик проведе орієнтовно 12 жовтня в Чикаго (США). Це буде його дебют в суперважкій вазі. Суперником Усика стане камерунець Карлос Такам. За інформацією Sport Arena, за цей бій український боксер заробить 1,2 млн доларів. Втім, Олександр Красюк ззаначив, що дата поєдинку Усик - Такам поки офіційно не затверджена.

Також Олександр Усик став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій з переможцем реваншу між Ентоні Джошуа і Енді Руїсом в суперважкій вазі, який має відбутися до кінця 2019 року.

38-річний Такам в своєму останньому поєдинку виграв у Сенада Гаши, а до цього програв Дереку Чісорі та Ентоні Джошуа.

фото: Time Boxing UA