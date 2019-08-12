Сестри Кіченок зіграють у парній сітці турніру WTA в Цинциннаті

Українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок виступлять у парному розряді турніру Western & Southern Open в Цинциннаті (США) з призовим фондом 2 млн 944 тис 485 дол.

Надія Кіченок зіграє в дуеті з американкою Ебігейл Спірс і в першому колі вже сьогодні зустрінеться із сестрами Кароліною та Крістіною Плішковими з Чехії, повідомляє Укрінформ.

Людмила Кіченок разом з представницею Латвії Оленою Остапенко у вівторок екзаменуватимуть тандем Ракель Атава (США)/Хань Сіньюнь з Китаю.

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Минулого тижня сестри Кіченок виступали у парному розряді турніру в Торонто. Людмила поступилася в першому раунді, а Надія дійшла до 1/8 фіналу.