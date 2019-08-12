Українські боксери привезли із Тбілісі 25 медалей чемпіонату Європи серед школярів

Протягом тижня у столиці Грузії проходив чемпіонату Європи з боксу серед школярів, під час якого збірна України здобла найбільшу кількість нагород - 25.

В активі наших спортсменів шість золотих, дев’ять срібних та десять бронзових медалей, повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

На вищу сходинку п'єдестали у Тбілісі зійшли Ауріка Кострицька (вагова категорія до 42 кг), Поліна Міщенко (до 44 кг), Богдан Челдик (56 кг), Олексій Степанов (до 72 кг), Ілля Павлов (76 кг) та Єгор Ткаченко (до 80 кг).

Команду привітав з чудовим виступам на рингу президент Федерації боксу України Володимир Продивус.

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"Ми учергове підтвердили, що український бокс посідає передові позиції у Європі та світі, - зазначив він. - Радію з того, що наша молодь здобула таку велику кількість нагород у чесній та безкомпромісній боротьбі. Фактично для кожного з наших боксерів це був один з найперших та гарантовано - найбільш відповідальним стартом на початку їхнього спортивного шляху. Переконаний, що такий початок стане відправною точкою для успішного майбутнього".