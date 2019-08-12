Нові підопічні Паулу Фонсеки обіграли “Реал” у товариському матчі

Нові підопічні Паулу Фонсеки обіграли “Реал” у товариському матчі

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Укрінформ
Підопічні екс-тренера донецького футбольного клубу “Шахтар” Паулу Фонсеки обіграли мадридський “Реал” в товариському матчі.

У неділю, 11 серпня, римська "Рома" і мадридський "Реал" в рамках підготовки до нового сезону розіграли символічний Mabel Green Cup. Поєдинок "Рома" - "Реал" відбувся на “Стадіо Олімпіко” і завершився з рахунком 5:4 (2:2, 5:4 по пенальті). Про це повідомляє Ua-football.com.

Голами відзначилися Перотті (34), Джеко (40) - Марсело (16), Каземіро (39).

Відео кращих моментів матчу:

Український воротар Андрій Лунін до заявки “Реала” на матч не потрапив. За інформацією Marca, Лунін наблизився до переходу в клуб елітного іспанського дивізіону "Вальядолід". Між “Реалом” і “Вальядолідом” встановлені хороші відносини, а про орендну угоду між клубами може бути оголошено в найближчі дні, а то й в найближчі години.

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Нагадаємо, "Рома" розпочне новий футбольний сезон 25 серпня поєдинком проти "Дженоа", "Реал" стартує на тиждень раніше грою проти "Сельти".

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