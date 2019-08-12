"Вальядолід" може оголосити про трансфер Луніна вже найближчим часом

Український воротар мадридського футбольного клубу “Реал” Андрій Лунін наблизився до переходу в клуб елітного іспанського дивізіону "Вальядолід".

За інформацією Marca, між “Реалом” і “Вальядолідом” встановлені хороші відносини, а про орендну угоду між клубами може бути оголошено в найближчі дні, а то й в найближчі години. Про це повідомляє Sport Arena.

Офіційно новий сезон "Реал" відкриє 17 серпня, коли в стартовому турі Ла Ліги на виїзді зіграє проти "Сельти". "Вальядолід" розпочне чемпіонат 18 серпня на виїзді проти "Бетиса", а 25 серпня у другому турі зустрінеться з "Реалом".

Нагадаємо, Лунін перейшов до “Реала” 2018 року, але відразу ж його віддали в оренду до іспанського “Леганеса”, де він зіграв лише у 5 матчах. Після рішення Кейлора Наваса залишитися в “Реалі” Лунін може провести вже другий сезон поспіль в оренді.

Фото: realmadrid.com