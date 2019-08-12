Українські футбольні арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи у Грузії

Українські футбольні арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи у Грузії

Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій призначив українську суддівську бригаду на матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи "Сабуртало" (Грузія) - "Арарат" (Вірменія).

Головним арбітром працюватиме Микола Балакін, повідомляє прес-служба УАФ. 

На лініях Балакіну допомагатимуть Андрій Скрипка та Ігор Альохін. Четвертий арбітр - Олександр Дердо.

Зустріч відбудеться у Тбілісі на стадіоні імені Михайла Месхі 14 серпня (початок - о 19.00 за київським часом). 

Читайте також: Футбольний форвард "Зорі" Русин визнаний кращим гравцем 3-го туру УПЛ

Додамо, що перша гра цих суперників у Вірменії закінчилася перемогою грузинських футболістів з рахунком 2:1.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-