Футбольний форвард "Зорі" Русин визнаний кращим гравцем 3-го туру УПЛ

Нападник луганського футбольного клубу “Зоря” Назарій Русин визнаний кращим гравцем 3 туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-Ліги (Favbet ліга).

Відповідне рішення прийняла експертна рада УПЛ, до якої увійшли Олег Венглинський, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

“Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 3-го туру чемпіонату УПЛ. За підсумком голосування перемогу здобув нападник “Зорі” Назарій Русин, який у матчі з “Колосом” забив красивий м’яч і віддав результативний пас”, - йдеться в повідомленні.

У голосуванні за кращого гравця 3 туру УПЛ Назарій Русин випередив півзахисників Тайсона, Марлоса (“Шахтар”), Едіна Шехіча (“Ворскла”), Богдана Лєдньова (“Зоря”).

Як повідомляв Укрінформ, 11 серпня дебютант чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (Favbet ліга) футбольний клуб "Колос" (Ковалівка) втратив перші очки, програвши на своєму полі з рахунком 1:3 луганській "Зорі" у матчі 3-го туру національної першості. У складі "Колоса" відзначився Денис Костишин, якому на 34-й хвилині асистував Владислав Нехтій; авторами голів у "Зорі" стали Богдан Лєднєв (27), Назарій Русин (45+1) і Владислав Кабаєв (46),

Фото: ФК "Динамо"