Намолодший чемпіон Європи у стрибках у воду Середа розповів про свою перемогу

Наймолодший в історії переможець чемпіонату Європи зі стрибків у воду 13-річний український спортсмен Олексій Середа поділився враженнями від свого виступу на змаганнях у Києві.

Олексій Середа, який на ЧЄ-2019 в Києві виграв змагання зі стрибків у воду з 10-метрової вишки, зокрема, зазначив, що звичайно нервував під час виступу, але намагався зосередитися і виключити можливість будь-якої помилки.

“Найбільше зараз я хочу відпочити. Я щасливий, що мені вдалося посісти перше місце. Мій третій стрибок був не таким вдалим, але інші вийшли добре. Я б не сказав, що я не нервував перед змаганнями. Якщо з боку здавалося інакше, то це не так. Я нервував, як і всі інші. Просто продовжував обмірковувати свої стрибки, намагався зосередитися і виключити можливість будь-якої помилки. Я не звертав увагу на коефіцієнт складності інших учасників.

Вперше я змагався зі старшими на чемпіонаті світу, але це не вплинуло на мою підготовку до чемпіонату Європи і на мої виступи. Я просто намагаюся робити свою роботу якнайкраще і не дуже турбуюся про результати. Але, звичайно, я щасливий, що переміг. Це дуже приємно", - цитує Середу XSPORT.

Як повідомляв Укрінформ, 11 серпня в Києві завершився чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Сьому медаль для України на турнірі виграв 13-річний Олексій Середа, який посів перше місце у стрибках з 10-метрової вишки і став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду в історії.

Відео церемонії нагородження:

Фото: Deepbluemedia Giorgio Scala