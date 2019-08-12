Українські сумоїсти здобули 22 медалі Кубка Європи у Польщі

У польському місті Кротошин завершилися змагання Кубка Європи із сумо, в яких взяли участь понад 100 учасників з 9-ти країн континенту.

Українська команда здобула 22 нагороди, повідомили Урінформу прес-службі Мінмолодьспорту. Читайте також: Став відомий розклад медіазаходів перед матчем “Динамо” - “Брюгге” Золоті медалі, зокрема, виграли Світлана Колесник (вагова категорія до 80 кг), Марина Максименко (до 95 кг), Світлана Ярьомка (понад 95 кг), Іванна Березовська (абсолютна вага), Святослав Семикрас (до 85 кг), Важа Даіаурі (115 кг) та Олександр Вересюк (понад 115 кг і абсолютна вага).