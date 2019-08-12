Кияни визначили переможців турніру з текболу серед любителів

У неділю, 11 серпня, у столичному ТРЦ Lavina Mall пройшов турнір з текболу — незвичайної гри, яка являє собою суміш настільного тенісу та футболу.

Турнір відбувся на регулярному івенті «Зірковий гість». Тренером команд-учасниць став запрошений гість футболіст Олександр Шовковський.

У змаганні взяли участь 4 команди по 3 гравці у кожній. Вони зіграли три серії матчів: півфінальні, фінал та змагання за третє місце. Переможцем турніру з текболу стала команда «Борщага», сформована з переможців в соцмережах. Друге та третє місце відповідно зайняли двi команди, сформовані з учасників заходу. Переможці та призери отримали призи від TM Parimatch.

Текбол — не просто гра, а окремий вид спорту, винайдений 2014 року в Угорщині двома любителями футболу. В одиночному матчі беруть участь два гравці, в парній грі — три або чотири. Обладнання для гри — викривлений стіл та м'яч, схожий на футбольний, вдаряти по якому можна будь-якою частиною тіла, крім рук. Футболісти у всьому світі випробовують себе у змаганнях з текболу, а також використовують його для тренувань.

Є текбольний стіл і в головної футбольній команди нашої країни. Саме його для турніру 11 серпня надав офіційний партнер національної збірної України з футболу — TM Parimatch. Як меценат спорту №1 в Україні, ТМ Parimatch підтримав ініціативу залучити ентузіастів до нового та незвичайного виду спорту.