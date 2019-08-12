Київське “Динамо” сплатило “Зорі” $1,5 млн за Караваєва - Рафаїлов

Генеральний директор луганського футбольного клубу “Зоря” Сергій Рафаїлов розповів, за яку суму Олександр Караваєв перейшов до київського “Динамо”.

Сергій Рафаїлов в інтерв’ю програмі “Великий футбол”, зокрема, зазначив, що трансфер 27-річного півзахисника збірної України обійшовся динамівцям у 1,5 млн доларів.

“Караваєва продали за 1,5 мільйона доларів. Плюс отримали Михайличенка. Це ще 1 мільйон, так як у нас є пропозиція по ньому на 1 мільйон. В результаті за 2,5 мільйона віддали Караваєва”, - цитує Рафаїлова Sport.ua.

Нагадаємо, після завершення минулого сезону луганська “Зоря” продала київському “Динамо” свого лідера Олександра Караваєва. Крім того, кияни віддали клубу захисника Богдана Михайличенка.

Фото: fcdynamo.kiev.ua