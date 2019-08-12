Миколаївський спортсмен став чемпіоном світу з тхеквондо серед кадетів

Юний спортсмен із Миколаєва Сімур Мірзоєв завоював золоту медаль на чемпіонаті світу з тхеквондо в Ташкенті (Узбекистан).

Про це сказав тренер спортсмена, президент Миколаївської обласної федерації тхеквондо Григорій Хозяїнов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У завершальний день кадетського чемпіонату світу з тхеквондо WT, який із 7 по 10 серпня 2019 року проводили в Ташкенті, миколаївець Сімур Мірзоєв завоював золоту медаль у ваговій категорії до 57 кг. Спортсмен успішно провів п'ять поєдинків, у тому числі фінальний, у якому з рахунком 21:8 переміг суперника з міста Тайбей (Тайвань)», - зазначив тренер.

За його словами, у цьому чемпіонаті брали участь тхеквондисти 2005-2007 років народження зі всього світу. До складу збірної України з тхеквондо ввійшли 20 спортсменів із семи областей. Миколаїв, окрім Сімура Мірзоєва, представляла Олександра Лабузова (вагова категорія - до 44 кг). Хозяінов повідомив, що у передостанній день Чемпіонату, дівчина з рахунком 26:28 програла бій суперниці з Узбекистану.

За підсумками чемпіонату світу з тхеквондо WT серед кадетів, у командному заліку у чоловічих вагових категоріях збірна України завоювала третє місце з 53 країн.

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Раніше миколаївська тхеквондистка Марія Лабузова завоювала "срібло" на чемпіонаті Європи з єдиноборств серед студентів, який проходив у Загребі (Хорватія) 31 липня - 3 серпня.

Фото: news.pn