“Гент” без Яремчука програв “Мускрону” у футбольному чемпіонаті Бельгії

Українські гравці бельгійського футбольного клубу “Гент” відіграли увесь матч проти “Мускрона” в чемпіонаті Бельгії, Роман Яремчук пропустив поєдинок через хворобу.

У третьому турі чемпіонату Бельгії “Гент” футболістів національної збірної України Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна на чужому полі програв “Мускрону” 1:2. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Безус та Пластун вийшли у стартовому складі й відіграли до фінального свистка, однак не змогли допомогти своїй команді привезти додому бодай нічию. Яремчук пропустив поєдинок через невелике нездужання.

Наразі “Гент” із 4 балами посідає 8 місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

Зазначається, що від початку нинішнього сезону Роман Безус відіграв за бельгійський клуб у 3 матчах і забив 2 м’ячі, Ігор Пластун зіграв за “Гент” 6 матчів.

На фото: Р.Безус