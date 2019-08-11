Захисник «Брюгге» Соболь може не зіграти проти «Динамо» - ЗМІ

Український захисник пропустив останній матч в чемпіонаті Бельгії через травму.

Захисник «Брюгге» Едуард Соболь ризикує пропустити матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти київського «Динамо». Про це повідомляє Voetbalprimeur.be.

В даний момент 24-річний гравець травмований, через що не зіграв у вчорашньому матчі «Брюгге» в чемпіонаті Бельгії проти «Остенде» (2:0).

У той же час раніше повідомлялося, що до гри з киянами буде готовий вінгер Діатто, який мав додатковий відпочинок після участі в Кубку Африки.

Матч-відповідь «Динамо» - «Брюгге» зіграють 13 серпня в Києві. Гра почнеться на НСК «Олімпійський» о 20:30.