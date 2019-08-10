«Металіст 1925» не втримав перевагу в матчі з «Рухом»

Харківський клуб вдруге зіграв внічию в сезоні.

В матчі 3-го туру футбольної першої ліги харківський «Металіст 1925» втратив шанс вийти в лідери турніру, не втримавши перевагу над «Рухом» (Львів). Матч завершивши внічию 1:1. Про це повідомляє Укрінформ.

Рахунок на 19-й хвилині відкрили господарі після точного удару Цвіренко. Однак, після перерви гості перехопили ініціативу і на 72-й хвилині зрівняли рахунок. Пенальті реалізував Кондаков.

«Металіст 1925» і «Рух» набрали по 5 очок і перебувають в лідируючій групі. У 4-му турі харків'яни на своєму полі зіграють з «Агробізнесом», а «Рух» прийматиме «Прикарпаття».