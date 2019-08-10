"Карпати" близькі до підписання футболіста збірної Люксембургу Галля

Львівський футбольний клуб "Карпати" вже найближчим часом може підписати захисника збірної Люксембургу та команди "Прогрес" Тіма Галля.

Вже сьогодні увечері 22-річний футболіст має пройти медогляд перед переходом в український клуб, повідомляє Sport Arena з посиланням на люксембурзькі ЗМІ.

"Якщо все пройде успішно, то Галль підпише з "Карпатами" контракт на 2 роки", - зазначається у повідомленні.

"Карпати" нинішнього літа вже оформили перехід іншого захисника люксембурзького "Прогреса" та збірної країни Марвіна Мартінса. А нещодавно форвард збірної Люксембургу Жерсон Родрігес підписав 5-річний контракт із київським "Динамо".

На старті нового чемпіонату України "Карпати" програли два матчі лідерам - "Динамо" та "Шахтарю". У третьому турі львів'яни 11 серпня зіграють удома проти "Маріуполя". Початок матчу о 19.30.