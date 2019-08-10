Вадим Євтушенко: У матчі з "Шахтарем" динамівці атакуватимуть

Напередодні центрального матчу 3-го туру футбольного чемпіонату України "Динамо" - "Шахтар" думками про майбутню зустріч поділився заслужений майстер спорту Вадим Євтушенко.

Володар Кубка кубків-86 чекає від "українського дербі" футболу високої якості, повідомляє Zbirna.com.

"Очікую від цього матчу футболу високої якості. Усе-таки це дві кращі українські команди. Зігравши у поєдинку за Суперкубок, суперники, можна сказати, відчули один одного, і ми очікуємо на не менш цікаву та інтригуючу гру. Але не варто забувати про те , що кияни усі свої чотири матчі у новому сезоні провели поза рідними стінами. Тому мотивація у "біло-синіх" у першому поєдинку перед власними фанами має бути позамежною. Цей матч стоїть окремо, тому не бачу сенсу говорити про те, хто має перевагу, а хто - ні. "Шахтар" завжди намагається грати першим номером. Чи буде це зараз робити "Динамо"? Гадає, так. Це дуже важлива гра, перемога в якій може дати комусь із конкурентів психологічну перевагу ", - сказав Євтушенко.

Як інформувало агентство, поєдинок "Динамо" - "Шахтер" розпочнеться сьогодні на столичному НСК "Олімпійський" о 17.00. Зустріч покаже телеканал "2+2", текстова трансляція йтиме на сайті Укрінформу.