Українські тенісистки дізналися імена суперниць на турнірі в Цинциннаті

На тенісному турнірі WTA Premier 5 Western & Southern Open у Цинциннаті (США) із призовим фондом 2 млн 944 тис 485 дол відбулося жеребкування основної сітки змагань.

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна, яка посіяна на турнірі під 7 номером, вступить у боротьбу з другого раунду. Її опонентка визначиться у поєдинку між американкою Кетрін Макналлі та бельгійкою Елізе Мертенс, повідомляє Укрінформ.

Даяна Ястремська на старті поміряється силами з екс-першою тенісисткою світу Каролін Возняцькі з Данії.

Леся Цуренко, яка пропустила змагання в Торонто через травму, у першому раунді зіграє з канадійкою Б'янкою Андреєску.

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Ще одна представниця України - Катерина Колзлова розпочне боротьбу в Цинциннаті із кваліфікації. У першому раунді суперницею українки буде польська тенісистка Іга Свентек.