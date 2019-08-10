На матчі «Динамо» - «Шахтар» очікують 40 тисяч глядачів
Укрінформ
Квитки на українське дербі й досі у касах стадіону.
На матчі 3-го туру УПЛ «Динамо» - «Шахтар», який зіграють сьогодні в Києві на НСК «Олімпійський», очікують майже 40 тисяч глядачів. Про це повідомляє офіційний сайт киян.
У клубі відзначають, що квитки на цей матч й досі є у вільному продажі як в інтернеті, так і в касах стадіону.
«Динамо» зіграє проти «Шахтаря» сьогодні о 17:00. Після двох турів 6 очок в УПЛ набрали три клуби – «Динамо», «Шахтар» і «Колос».
Нагадаємо, що 13 серпня «Динамо» зіграє матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти «Брюгге». Початок – о 20:30.