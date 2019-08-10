Лунін може перейти в «Мілан» - ЗМІ
Укрінформ
Український воротар може замінити основного голкіпера міланців Доннарумму.
«Мілан» звернув увагу на голкіпера «Реала» Андрія Луніна. Про це повідомляє MilanNews.it.
Італійський клуб шукає воротаря, який би став заміною Джанлуїджи Доннаруммі в разі його переходу в «ПСЖ». У список можливих кандидатур потрапили 20-річний українець, Кейлор Навас («Реал») і Маттіа Перін («Ювентус»).
Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що український воротар «Реала» Андрій Лунін дуже близький до того, щоб відправитися в оренду в клуб елітного іспанського дивізіону «Вальядолід».
Нагадаємо, Лунін перейшов у «Реал» в 2018 році, але відразу ж його віддали в оренду в «Леганес». Після рішення Кейлора Наваса залишитися в «Реалі» Лунін може провести другий сезон поспіль в оренді.