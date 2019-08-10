"Динамо" і "Шахтар" сьогодні зійдуться у дербі на НСК "Олімпійський"

Гранди вітчизняного футболу київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграють у суботу, 10 серпня, у центральному матчі 3-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр ліги України.

Національне дербі "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться о 17.00 на столичному НСК "Олимпийский"; текстова трансляція - на сайті Укрінформу.

Зустріч обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з Ярославовм Козиком з Мукачева. Асистентами арбітра призначені Ігор Альохін (Хмельницький) та Сергій Шлончак (Черкаси), четвертий рефері - Анатолій Абдула (Харків).

"Динамо" і "Шахтар" проведуть між собою 61-й матч в чемпіонатах України. В активі киян 24 перемоги, у донеччан - 20, внічию завершились 16 протистоянь. Різниця м'ячів 76:69 на користь "біло-синіх".

Читайте також: В Києві в суботу закриють три станції метро

Нинішнього сезону команди вже зустрічалися. 28 липня в Одесі суперники розіграли Суперкубок України. Вольову перемогу з рахунком 2:1 здобуло "Динамо".

У двох попередніх турах Прем'єр-ліги "Шахтар" виграв в Олександрії (3:1) та у Харкові взяв гору над львівськими "Карпатами" (3:0). "Динамо" у свою чергу на виїзді перемогло "Карпати" (2:0) та ФК "Львів" (3:0).