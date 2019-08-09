Реванш Руїс – Джошуа відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії

Британський боксер спробує повернути сенсаційно втрачені чемпіонські пояси.

Реванш між Енді Руїсом і Ентоні Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії 7 грудня. Про це передає Sky Sports.

Раніше світові ЗМІ повідомляли, що обидва боксери отримали дуже вигідну фінансову пропозицію за проведення бою на території цієї азіатської держави.

На початку червня Руїс сенсаційно переміг Джошуа нокаутом в сьомому раунді. Мексиканець несподівано став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Читайте також: Британський боксер Ентоні Джошуа розпочав підготовку до реваншу з Руїсом

Для Джошуа поразка від Руїса стала першою на професіональному рингу.