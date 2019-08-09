Захисник «Динамо» Очігава перейшов у «Ворсклу»
Екс-захисник «Динамо» Зураб Очігава продовжить кар'єру у «Ворсклі». Контракт розрахований на 1 рік. Про це повідомляє офіційний сайт «Ворскли».
Раніше 24-річний гравець належав «Динамо». За інформацією ЗМІ, Очігава розірвав контракт з київським клубом.
24-річний українець грузинського походження уклав повноцінний контракт із «Ворклою» на один рік. Зураб Очігава покликаний насамперед «зацементувати» захист «Ворскли», адже його рідна позиція – центрбек. Зураб – вихованець київської школи футболу у ДЮФЛ грав за команду «Лідер» з Петропавловської Борщагівки (селище в Київській області). Потім перебрався у молодіжний склад тоді ще «Іллічівця», у складі якого і дебютував у Прем’єр-лізі. Після чого було «Динамо», «Олімпік», «Дніпро-1», і – «Ворскла». Виступав за молодіжну збірну України.
Зураб Очігава - вихованець київської школи футболу у ДЮФЛ грав за команду «Лідер» з Петропавловської Борщагівкі (селище в Київській області). Потім перебрався у молодіжний склад тоді ще «Іллічівця», у складі якого і дебютував у Прем'єр-лізі. Виступав за «Динамо», «Олімпік», «Дніпро-1». Виступав за молодіжну збірну України.
У минулому сезоні Очігава виступав на правах оренди за «Дніпро-1», в першій лізі він зіграв 8 матчів, забив 1 м’яч.