Молодіжна команда "Шахтаря" перемогла "Динамо" в чемпіонаті України

Футболісти молодіжної команди донецького "Шахтаря" (U21) обіграли у пʼятницю ровесників з київського "Динамо" (2:1) у матчі 3-го туру чемпіонату України.

Перемогу донеччани вирвали на 87-й хвилині. Відзначився Артем Бондаренко. У складі киян ворота суперників вразив Данило Сухоручко (53), крім того, на 73-й хвилині Данило Скорко зрізав м'яч у власні ворота, повідомляє Укрінформ.

Зустріч завершилася на навчально-тренувальній базі "Динамо" у Кончі-Заспі.

У паралельному поєдинку чемпіонату U21 полтавська "Ворскла" вдома розгромила "Львів" - 6:0.

"Шахтар" на цей момент вийшов на чисте перше місце - 9 очок (після 3-х ігор), "Ворскла" - 7 (3), "Динамо" - 6 (3).

Нагадаємо, у суботу, 10 серпня, о 17.00 на столичному НСК "Олімпійський" розпочнеться поєдинок 3-го туру чемпіонату України між основними складами "Динамо" та "Шахтаря".