"Шахтар" продемонструє свою силу в суботньому поєдинку з молоддю "Динамо" - Ісмаїлі

Захисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Ісмаїлі поділився очікуваннями від протистояння з київським “Динамо”, яке відбудеться 10 серпня у рамках 3-го туру УПЛ.

Ісмаїлі в інтерв’ю пресслужбі “Шахтаря”, зокрема, зазначив, що команда повністю готова до українського класико і продемонструє в суботу свою силу.

”До українського класико підходимо повністю готовими. Всі хлопці в команді усвідомлюють важливість поєдинку, адже вже на старті чемпіонату є можливість випередити головного конкурента. Зустрічі з “Динамо” - це завжди щось особливе для нас. Багато працюємо, щоб не повторити помилок, допущених в грі за Суперкубок.

Зрозуміло, що кияни отримають невелику перевагу у вигляді рідних трибун, але “Шахтар” дуже любить контролювати м'яч. Постараємося діяти першим номером і виключити помилки попереднього поєдинку. З “Динамо” влаштує тільки перемога.

Як змінилося “Динамо”? Їхня молодь з кожним роком набирає все більше досвіду, хлопці з великим потенціалом, але я впевнений, що “Шахтар” сильніше. Постараємося довести це в суботу”, - зазначив Ісмаїлі.

Як повідомлялося, в суботу, 10 серпня, у 3-у турі української Прем'єр-ліги зустрінуться лідери вітчизняного футболу - київське "Динамо" прийматиме донецький "Шахтар". Зустріч відбудеться на столичному НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17.00. Матч у прямому ефірі покаже телеканал "2+2". Букмекери в цьому поєдинку віддають невелику перевагу донеччанам.