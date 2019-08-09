Тенісистка Ястремська: Часом ми створюємо собі проблеми на порожньому місці
Друга "ракетка" України зазначила, що проблеми допомогли їй набути досвіду, стати сильнішою на корті, повідомляє Тенісний портал України.
"Я б не назвала цей сезон однозначно успішним. Так, я виграла два турніри, але було багато злетів і падінь, а хотілося б більш стабільних виступів, - розповіла одеситка.- У мене була травма ноги на початку року, під час американської серії турнірів. Я не могла тренуватися нормально, але продовжувала виконувати свою роботу. Був важкий австралійський період (стався нещасний випадок з мамою Даяни Мариною - лікарі врятували її око після вибуху пляшки шампанського у неї в руках. - Ред.). У Таїланді мені знадобилося кілька матчів , щоб прийти в себе. Але я переборола себе і якимось чином зуміла виграти титул. Заради мами. Я грала з травмою після успіху в Таїланді. Звичайно, лікувала ногу, але в той же самий час грала матчі. Думала, що нічого серйозного, але біль увесь час повертався. Все, що відбулося зі мною - це досвід, не лише ігровий, але і життєвий. Він допоміг мені стати сильнішою на корті. Зрозуміти, прийняти те, що існують речі не настільки важливі, аби заради них переживати. І ще я зрозуміла, що часом ми самі створюємо собі проблеми на порожньому місці".
Нагадаємо, що Ястремська є 33-ю "ракеткою" світу.