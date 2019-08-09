Тенісистка Ястремська: Часом ми створюємо собі проблеми на порожньому місці

Після поразки від американки Софії Кенін у третьому раунді турніру WTA Premier 5 в Торонто українська тенісистка Даяна Ястремська розповіла про те, як вона оцінює нінешній сезон.

Друга "ракетка" України зазначила, що проблеми допомогли їй набути досвіду, стати сильнішою на корті, повідомляє Тенісний портал України.

"Я б не назвала цей сезон однозначно успішним. Так, я виграла два турніри, але було багато злетів і падінь, а хотілося б більш стабільних виступів, - розповіла одеситка.- У мене була травма ноги на початку року, під час американської серії турнірів. Я не могла тренуватися нормально, але продовжувала виконувати свою роботу. Був важкий австралійський період (стався нещасний випадок з мамою Даяни Мариною - лікарі врятували її око після вибуху пляшки шампанського у неї в руках. - Ред.). У Таїланді мені знадобилося кілька матчів , щоб прийти в себе. Але я переборола себе і якимось чином зуміла виграти титул. Заради мами. Я грала з травмою після успіху в Таїланді. Звичайно, лікувала ногу, але в той же самий час грала матчі. Думала, що нічого серйозного, але біль увесь час повертався. Все, що відбулося зі мною - це досвід, не лише ігровий, але і життєвий. Він допоміг мені стати сильнішою на корті. Зрозуміти, прийняти те, що існують речі не настільки важливі, аби заради них переживати. І ще я зрозуміла, що часом ми самі створюємо собі проблеми на порожньому місці".

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Нагадаємо, що Ястремська є 33-ю "ракеткою" світу.