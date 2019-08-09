Динамівці Гармаш і Бесєдін провели зустріч із уболівальниками

Гравці київського футбольного клубу “Динамо” Денис Гармаш і Артем Бесєдін провели зустріч із уболівальниками.

Зустріч відбулася ввечері 8 серпня в конференц-залі домашнього стадіону “Динамо” імені Валерія Лобановського. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

Захід пройшов у рамках програми фан-клубу киян “Разом до перемоги”. Денис Гармаш і Артем Бесєдін відповіли на питання фанів, після чого відбулася автограф-сесія.

“У “Динамо” я вже 11 років, і нікуди йти не хочеться. Буду тут до кінця”, - зазначив під час заходу Гармаш.

Артем Бесєдін у свою чергу пообіцяв, що в нинішньому сезоні чемпіонство буде за “Динамо”: “Дякую всім, хто прийшов на зустріч. Суперкубок привезли додому. Обіцяємо, що цього сезону чемпіонство буде наше. Чекаємо всіх на матчах. Кожен уболівальник на вагу золота. Битимемося за кожного фана і віддаватимемо останні сили”.

Відео з місця події:

Нагадаємо, вранці 7 серпня команда київського футбольного клубу “Динамо” повернулася до Києва після матчу з бельгійським “Брюгге” (0:1). Матч-відповідь відбудеться 13 серпня у Києві на НСК “Олімпійський” і розпочнеться о 20.30.

Перед цим, 10 серпня, "біло-сині" проведуть поєдинок з донецьким "Шахтарем" в рамках 3-го туру УПЛ, який розпочнеться о 17.00.