В Англії та Франції стартують перші тури в АПЛ та Лізі 1

Сьогодні пройдуть перші футбольні матчі сезону-2019/20 в двох із п'яти топ-європейських чемпіонатів.

9 серпня стартують футбольні чемпіонати Англії (АПЛ) та Франції (Ліга 1). Про це повідомляє Sport Arena.

1-й тур АПЛ розпочнеться поєдинком “Ліверпуль” - “Норвіч”, який відбудеться на “Енфілді” й розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Ще 6 матчів чемпіонату Англії відбудуться завтра, 10 серпня. Чинний чемпіон Англії “Манчестер Сіті”, за який виступає українець Олександр Зінченко, в суботу зіграє проти “Вест Гема” Андрія Ярмоленко, а завершиться перший тур 11 серпня центральним поєдинком між “Манчестер Юнайтед” і “Челсі”.

Нагадаємо, сезон в Англії почався поєдинком за Суперкубок, в якому “Манчестер Сіті” обіграв Ліверпуль (1:1, 5:4 по пенальті).

Суперкубок Франції виграли футболісти “ПСЖ”, здобувши вольову перемогу над “Ренном” (2:1). 9 серпня 1-й тур Ліги 1 відкриють французькі “Монако” і “Ліон” (о 21.45). Решта матчів відбудуться 11-12 серпня. Чинний чемпіон Франції “ПСЖ” поєдинок першого туру проведе проти “Німа” в неділю.

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