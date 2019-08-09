В Софії грати було не так просто, як здається - наставник "Зорі"

Головний тренер луганського футбольного клубу “Зоря” Віктор Скрипник поділився враженнями від гри команди з софійським ЦСКА (1:1), яка відбулася вчора в рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА.

Віктор Скрипник на післяматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що грати було не просто, адже команда відчувала постійний тиск не лише футболістів суперника, а й трибун.

“Дуже хороший стадіон, дуже хороша підтримка. Знали, що так буде. Сподобалася гра. Обидві команди грали на перемогу. Як вчора я і говорив, шукали свої шанси у чужих воріт.

У ЦСКА потужна команда з індивідуально сильними гравцями. Дуже задоволені, що зіграли тут 1:1. Все було не так просто, як здається. Тиск трибун, команди, індивідуально сильних футболістів - це завжди непросто. Грали проти дуже сильного клубу”, - цитує Скрипника пресслужба ФК “Зоря”.

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня футболісти луганської "Зорі" провели перший матч третього відбіркового етапу Ліги Європи УЄФА. "Зоря" на стадіоні "Васил Левський" в Софії зіграла внічию з болгарським ЦСКА — 1:1. На гол Евандро, який відзначився на 13-й хвилині, "Зоря" відповіла реалізованим перед свистком на перерву пенальті у виконанні Владлена Юрченка (45+1).

Поєдинок у відповідь відбудеться 15 серпня в Запоріжжі.