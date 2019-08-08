Яремчук знову забив за «Гент» в Лізі Європи

Гол українського нападника приніс «Генту» нічию в матчі з АЕКом.

Український нападник Роман Яремчук забив м’яч за «Гент» в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти кіпрського клубу АЕК з Ларнаки (1:1). Про це повідомляє Укрінформ.

Роман Яремчук відкрив рахунок на 26-й хвилині. На 63-й українського нападника замінив Депуатр. Наприкінці поєдинку АЕК відігрався. У підсумку матч завершився внічию 1:1.

Також в цьому матчі відіграв усі 90 хвилин український захисник «Гента» Ігор Пластун.

Яремчук забив вже п’ятий м'яч за свій клуб в цьому сезоні.

Матч-відповідь в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи проти АЕКа «Гент» зіграє 15 серпня на своєму полі.