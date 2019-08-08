“Бешикташ” завершує трансфер Коноплянки

Турецький футбольний клуб “Бешикташ” завершує трансфер українського півзахисника німецького “Шальке 04” Євгена Коноплянки.

Контракт буде підписаний на 3 роки. Про це повідомляє haber365.

Головний тренер турецького клубу Абдулла Авджі затвердить цей трансфер наступного тижня, коли 29-річний український футболіст прибуде до Стамбула для підписання контракту.

Євген Коноплянка отримуватиме в “Бешикташі” 2 млн євро на рік.

Як повідомлялося, контракт Коноплянки з "Шальке" був розрахований до кінця сезону-2019/20. У стамбульському клубі український футболіст має замінити колишнього гравця київського "Динамо" Джермейна Ленса.

"Бешикташ" за підсумками минулого сезону став третьою командою Туреччини і стартує в єврокубках з групового раунду Ліги Європи.