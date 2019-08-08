Українські тенісистки-юніорки програли у чвертьфіналі чемпіонату світу

Збірна України серед тенісисток до 14-ти років завершила боротьбу за титул на юніорському чемпіонаті світу у чеському місті Простейов.

В 1/4 фіналу із загальним рахунком матчів 1:2 наша команда поступилася 3-м сіяним швейцаркам, повідомляє BTU. Анна Ващенко - Кайла Крос - 1:6, 0:6, Дар'я Есипчук - Вікторія Мбоко - 7:5, 4:6, 6:2, Ващенко/Есипчук - Крос/Мбоко - 5:7, 3:6. Читайте також: Ястремська прокоментувала свій вихід до 3 кола турніру WTA Premier 5 у Торонто Додамо, що українські тенісистки другий рік поспіль зупиняються у чвертьфіналі чемпіонату світу. Минулого сезону на цій стадії команда програла збірній США.