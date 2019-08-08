На Херсонщині відбудеться міжнародний юнацький турнір із баскетболу

На Херсонщині відбудеться міжнародний юнацький турнір з баскетболу пам’яті олімпійського чемпіона Валерія Гоборова.

Змагання проходитимуть 10 - 15 вересня у Залізному Порту. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

У міжнародному юнацькому турнірі з баскетболу пам’яті олімпійського чемпіона Валерія Гоборова візьмуть участь команди з різних областей України та гості з Білорусі.

Відзначимо, що 15 - 24 серпня у Софії (Болгарія) відбудеться чемпіонат Європи U-16 (жінки). Суперниками української збірної на груповій стадії стануть збірні Люксембурга, Нідерландів, Болгарії, Македонії.