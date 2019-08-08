Україну в 1/2 чемпіонату Європи серед школярів представлять 25 боксерів

У Грузії пройшли заключні чвертьфінальні поєдинки чемпіонату Європи з боксу серед школярів, участь в якому беруть чоловіча та жіноча збірні України.

7 серпня в рамках чемпіонату Європи українськї боксери здобули 8 перемог. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Тріумфаторами четвертого дня змагань стали: Єгор Кірилюс (43 кг), Олександр Левченко (46 кг), Анатолій Єм (48 кг), Гліб Григорян (50 кг), Богдан Челдик (56 кг), Максим Наумов (62 кг), Олексій Степанов (72 кг), Ілля Павлов (76 кг).

Загалом у півфінальних поєдинках чоловіча збірна України з боксу на чемпіонаті Європи серед школярів буде представлена у 14-ти вагових категоріях.

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До півфіналів континентальної першості пройшли і представниці жіночої збірної. В 1/2 українська команда буде представлена учасницями в 11-ти вагових категоріях.

Таким чином, збірна України з боксу серед школярів буде представлена у 25 вагових категоріях.